Balıq kürüsünün inanılmaz faydaları açıqlandı - SİYAHI

Balıq yumurtalarına aid olan balıq kürüsü, müxtəlif sağlamlıq faydaları təklif edən vitaminli bir qidadır. Xüsusi qida tərkibi balıq növündən asılı olaraq dəyişə bilər, lakin ümumiyyətlə, balıq kürüsü əsas qida maddələrinin yaxşı mənbəyidir.

Sağlamolun.az pəhrizinizə balıq kürüsü daxil etməyin bəzi potensial faydalarını təqdim edir:

Omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngindir: Xüsusilə qızılbalıq kimi yağlı balıqlardan alınan balıq kürüsündə yüksək səviyyədə omeqa-3 yağ turşuları var. Bu əsas yağlar ürək xəstəliyi riskini azaltmaq, xolesterol səviyyələrini yaxşılaşdırmaq və ümumi ürək sağlamlığını dəstəkləmək daxil olmaqla, ürək-damar faydaları ilə tanınır.

Zülal mənbəsi: Balıq kürüsü yüksək keyfiyyətli zülalın yaxşı mənbəyidir. Protein toxumaların qurulması və təmiri, əzələ böyüməsini dəstəkləmək və sağlam immunitet sistemini qorumaq üçün vacibdir.

Vitaminlər və minerallar: Balıq kürüsü müxtəlif vitamin və mineralların, o cümlədən B12 vitamini, D vitamini, yod və seleniumun zəngin mənbəyidir. Vitamin B12 sinir funksiyası və qırmızı qan hüceyrələrinin meydana gəlməsi üçün vacibdir, D vitamini isə sümük sağlamlığı üçün əhəmiyyətlidir.

Antioksidanlar: Balıq kürüsündə hüceyrələri sərbəst radikalların yaratdığı zərərdən qorumağa kömək edən antioksidanlar var. Antioksidantlar iltihabı azaltmaqda və ümumi sağlamlığı dəstəkləməkdə rol oynayır.

Kollagen tərkibi: Bəzi balıq növlərində, məsələn, siyənək balıqlarında kollagen var. Kollagen dərinin, saçın və birləşdirici toxumaların sağlamlığına töhvə verən bir proteindir.

Beyin sağlamlığını dəstəkləyir: Balıq kürüsündə olan omeqa-3 yağ turşuları, xüsusilə DHA (dokosaheksaenoik turşu) beyin sağlamlığı üçün vacibdir. Onların idrak funksiyasını dəstəklədiyi bilinir və neyrodegenerativ xəstəliklər riskini azaltmağa kömək edə bilər.

Sümük sağlamlığı: Bəzi balıq növlərində D vitamini və kalsiumun birləşməsi sümük sağlamlığına kömək edə bilər. D vitamini kalsiumun udulması üçün lazımdır və hər ikisi güclü və sağlam sümüklərin qorunması üçün vacibdir.

Dəmir tərkibi: Balıq kürüsünün tərkibində hemoqlobin istehsalı və dəmir çatışmazlığı anemiyasının qarşısının alınması üçün vacib mineral olan dəmir var.

Qeyd edək ki, balıq və ya dəniz məhsullarına alergiyası olan şəxslər balıq kürüsündən çəkinməlidirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.