İsmayıllıda pirotexniki vasitələr satan şəxslər cərimələndi

İsmayıllıda pirotexniki vasitələr satan şəxslər cərimələnib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi əməkdaşlarının İsmayıllı şəhəri ərazisində keçirdikləri tədbir zamanı yüksək səsyayıcı qabiliyyətə malik pirotexniki vasitələrin satışını təşkil edən 3 nəfər müəyyən edilib.

Onlardan ümumilikdə 11860 ədəd müxtəlif növ pirotexniki vasitə götürülüb.

Həmin şəxslər barəsində inzibati tənbeh tədbiri tətbiq olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.