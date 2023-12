Stilist Elnur Həsənov aparıcılar Afaq Gəncəli, Hüsniyə Məhərrəmova və Kəmalə Piriyeva ilə obyektiv qarşısına keçib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Yeni il ab-havalı video şəhərin mərkəzində lentə alınıb.

Tanınmışlar "Azneft" dairəsində şampan şərabı partladıb, rəqs ediblər.

