Bu dəqiqələrdə Bakıda Gəncə prospektində yerləşən Xətai park yaşayış kompleksində güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, yanğın hündürmərtəbəli binada yerləşən mənzillərdən birinin eyvanında baş verib.

Hazırda əraziyə FHN-in yanğınsöndürənləri cəlb olunub.

