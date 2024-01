Tədris bazası kimi fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində tibbi xidmətlərin göstərilməsi əlavə dəyər vergisindən (ƏDV) azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin tətbiqi barədə fərman imzaladığı Vergi Məcəlləsinə dəyişiklikdə əksini tapıb.



Qanuna əsasən, tədris bazası kimi fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində tibbi xidmətlərin göstərilməsi 2024-cü ilin yanvarın 1-dən 3 il müddətinə ƏDV-dən azad edilib.

