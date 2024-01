Xalq artisti Brilliant Dadaşova və müğənni Samir Bağırovun AzTV-dəki çıxışı gündəm olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, illər sonra birgə səhnəyə çıxan sənətçilərin səmimi anları çox danışılıb.

Belə ki, onlar duet etdikləri zaman bir-birilərini dodaqlarından öpüblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.