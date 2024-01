Aparıcı Hacı Nuran Hüseynov Xalq artisti Afaq Bəşirqızı ilə fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Yeni il gecəsini aktrisa və ailəsi ilə qarşıladığını bildirib.

Şəkildə A.Bəşirqızının əri Əhməd Təhməzov və nəvələri Bəşirlə Əhmədpaşa da yer alıblar.

A.Bəşirqızının bir oğul övladı var.

