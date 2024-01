Yaponiyada zəlzələdə ölənlərin sayı artdı

Yaponiyada baş verən zəlzələlər nəticəsində ölənlərin sayı 78 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “47 News” portalı İsikava prefekturasının hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.

“Statistikaya görə, Vacima şəhərində ölənlərin sayı 78 nəfər olub. İtkin düşənlərin sayı 15-ə çatıb, yerli hakimiyyət orqanları sağ qalanları tapıb xilas etməyə tələsir”, - nəşr yazır.

Qeyd edək ki, yanvarın 1-dən etibarən Yaponiyada müxtəlif gücdə 300-dən çox zəlzələ baş verib ki, onlardan ən güclüsü 7,6 bal gücündə olub. Ölkənin bütün qərb sahilləri üçün sunami təhlükəsi 20 saatdan çox davam edib. Bu, 1885-ci ildən bəri Yaponiyanın bu hissəsində baş verən ən güclü zəlzələ olub. Seysmoloqlar xəbərdarlıq edir ki, bölgədə afterşoklar təxminən bir həftə davam edəcək və 7 baldan yuxarı yeni güclü zəlzələlər riski var.

