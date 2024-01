Əməkdar artist, qarmon ifaçısı Gülbahar Şükürlü vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat verib.

Yeni il axşamı əməkdar artisti ziyarət edən aparıcı onun səhhətinin yaxşı olmadığını açıqlamışdı.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.