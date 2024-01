“Neftçi” komandası futbolçusu Aaron Olanare ilə yollarını ayırıb.

"Ağ-qaralar"ın mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hücumçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsazında xitam verib.

Qeyd edək ki, Olanare mövsümün əvvəlindən paytaxt təmsilçisində çıxış edirdi.

