Gəncə şəhərində iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1993-cü il təvəllüdlü N.Babayev və 2005-ci il təvəllüdlü E.Babayev xəsarət alıblar.

Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

