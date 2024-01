Zədəsini sağaldan "Real Madrid"in futbolçusu Arda Güler İspaniya kubokunun 1/16 finalında "Arandina" ilə oyunda iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o meydana start heyətdə daxil olub və 59-cu dəqiqədə Federiko Valverde ilə əvəzlənib.

