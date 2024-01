Aygün Bəylərin təxəllüs götürdüyü Bəylər Quliyev kimdir?

Metbuat.az xəbər verir ki, Aygün Bəylər təxəllüsünü müəllimi Bəylər Quliyevdən götürüb. Bəylər Quliyev bir neçə il öncə intihar edib.

