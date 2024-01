Yanvarda pula pul deməyəcək 4 BÜRC

Aylıq maliyyə ulduz falına görə, 2024-cü ilin yanvar ayı dörd bürcün nümayəndələrinə uğurlar gətirəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, pul və sərvətlə əlaqəli planetlərin əlverişli astroloji təsiri və dəstəyi sayəsində mövqelərini yaxşılaşdıracaqlar.

Bürcünüzün onların arasında olub-olmadığını öyrənin.

Dolça

İlin əvvəli sizə firavanlıq gətirəcək. Yanvar ayında maliyyə ilə bağlı narahat olmayacaqsınız. Həyatın digər sahələrində uğur qazanmağınızı təmin edəcək şey pulun olmasıdır. Nəhayət borclarınızı ödəyə və kreditlərinizi bağlaya biləcəksiniz.

Yaradıcılıq sizə əlavə gəlir gətirə bilər, ona görə də ilham gözləməyin - indi yaratmağa başlayın. Təhsilə xüsusi diqqət yetirin, yeni biliklər də vəziyyətinizə müsbət təsir göstərəcəkdir. Qərarınızı ağılla verin və 2024-cü il sizin üçün yaxşı başlayacaq.

Qız bürcü

Qarşınıza iddialı məqsədlər qoyun - yanvar ayında onlara nail olmaq yolunda bir maneə də görünməyəcək. Nəinki axına etibar etsəniz, həm də bir az səy göstərsəniz, xüsusilə şanslı olacaqsınız.

İntuisiyanızın siqnallarına diqqət yetirin, o sizə pul və uğur axtarmağın ən yaxşısı olduğunu söyləyəcək. Yaxşı xəbər budur ki, çox çətin anlarda belə orada olacaq yaxınlarınızın dəstəyinə arxalana bilərsiniz.

Əkizlər

Çətin dövrlər sona çatır - yanvar ayında vəziyyəti düzəltmək və inamla irəliləməyə başlamaq üçün lazım olan bütün yardımları alacaqsınız. Kimsə sizə cəlbedici iş təklifi ilə müraciət edə və ya borcların bağlanmasına kömək edə bilər. Bu şanslardan necə istifadə edəcəyiniz yalnız sizin nəzarətinizdədir. Əgər həqiqətən təsir edici nəticələr görmək istəyirsinizsə, qollarınızı çırmalamalı və həmişəkindən daha çox səy göstərməli olacaqsınız. Layihələrinizə və ambisiyalarınıza nail olmaq üçün öyrənməyə və əzm etməyə davam etməli olacaqsınız.

Buğa

İlin əvvəlində zənginlik və firavanlıq planeti olan Yupiterin enerjisi sizin tərəfinizdə olacaq. Bütün əməyiniz, öz işinizə olan bütün fədakarlığınız faizlə ödəyəcək. Nəhayət, daşınmaz əmlak, avtomobil və ya torpaq kimi böyük bir alış üçün pul toplaya biləcəksiniz.

Maliyyə savadlılığınız da artacaq və çox düşünmədən daha yaxşı qərarlar verə biləcəyinizi görəcəksiniz. Bununla belə, maddi sərvətdən asılı olmamağa diqqət edin. Xüsusilə həyati əhəmiyyət kəsb etməyənlərdən.

