​“Azərlotereya” yeni ilə böyük uduşlarla başladı

Ölkənin qanuni lotereya təşkilatçısı və idman mərc oyunları operatoru “Azərlotereya” yeni ilin ilk böyük uduşlarını təqdim edir.



Misli.az-da “Uğurlu 7” cəmi 2 manata düz 50 000 manat qazandırıb. “Qızıl Ekstra” isə Sumqayıt sakinini 10 000 manatlıq uduşla sevindirib.

Azərbaycanda virtual oyunların tək ünvanı Misli.az-da 20-dən çox “ePoz-Qazan” oyununda qazanmaq şansı var. Qiyməti minimum 20 qəpikdən başlayan “ePoz-Qazan” oyunlarında maksimum 750 000 manatadək müxtəlif uduşlar şanslı qaliblərini gözləyir. Üstəlik müxtəlif bonus oyunları ilə əyləncə və həyəcandan zövq ala bilərsiniz.

IOS və android platformalarından Misli.az-ın mobil tətbiqini yükləyərək növbənöv onlayn oyunlarla əylənərək qazanmaq fürsəti var.

Qeyd edək ki, “ePoz-Qazan” oyunlarını yalnız Misli.az saytında oynamaq mümkündür. Adı kimi uğur gətirən “Uğurlu 7” və digər ani lotereya biletlərini lotereya satış nöqtələri, “Misli” məntəqələri və “Azərpoçt” şöbələrindən də əldə edə bilərsiniz.

18 yaşına çatmış şəxslər şans oyunlarında iştirak edə bilərlər.

