Livanda öldürülən Hizbullah komandirinin adı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin hava hücumu nəticəsində Vissam Həsən Əl-Tavil zərərsizləşdirilib.

Onun ləqəbinin Həcc Cavad olduğu qeyd edilir.

