Xalq artisti Röya Ayxan küsülü olduğu Əməkdar artist Aygün Bəylərin məzarına əklil göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı sosial media hesabında paylaşım edib. Röya Ayxan hekayə bölməsində bu sözləri qeyd edib:

“Sənətkar, ruhunuz şad olsun. Çox heyif. Sizinlə tanış ola bilmədik. İnanıram ki, siz məni çox istəyərdiz. Çünki biz sizi sevirik”.

