Baş nazir Əli Əsədov qərar imzaladı

İnformasiya resurslarının dövlət satınalmalarının vahid internet portalına inteqrasiya olunması hədləri təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi bu Qərarla təsdiq edilmiş hədlərin Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi vasitəsilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalına uyğun olaraq real vaxt rejimində satınalan təşkilata və dövlət satınalmalarının vahid internet portalının operatoruna ötürülməsi üçün zəruri tədbirlər görəcək.

Bu Qərar 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

