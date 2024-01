Yanvarın 17-də Azərbaycan kubokunun 2023-2024-cü il mövsümünün püşkü atılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, püşkatma mərasimi Bakı İdman Sarayında saat 12:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsində 16 komanda - “Araz-Naxçıvan”, “Neftçi” İK, “Baku Fire”, “Record club”, “Yasamal Bakı”, U-19, “Bakı”, “Baku Fire-2”, PFL, “Xan-Lənkəran”, “STAR kargo”, “Dalğa”, “Timsport”, “Trabzon Azərbaycan”, “Dəstə Ordubad”, “Metropoliten” iştirak edəcək.

