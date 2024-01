Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi yanvarın 10-da ölkə ərazisində qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xidmətin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev bildirib ki, müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti isə yanvarın 12-dək fasilələrlə davam edəcək .



"Yağıntılı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar yanvarın 11-i gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var", - o deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.