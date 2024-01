Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərindəki “Əl Avval Park” stadionunda keçirilən İspaniya kubokunda yarımfinal oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real Madrid" "Atletiko Madrid" oyununda "Kral klubu" 5:3 hesabı ilə qələbə qazanaraq finala yüksəlib. Oyunun əsas hissəsi 3-3 hesabı ilə başa çatıb. Türkiyəli futbolçu Arda Turan əlavə hissədə oyuna daxil olub.

Digər yarımfinal oyununda "Barselona" "Osasuna"nı qəbul edəcək.

v



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.