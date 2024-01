Baba Vəziroğlu Heydərovun hədiyyəsindən danışdı: "Məni çox sevindirdi"

"Məni ilk təbrik edən fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov oldu".

Metbuat.az Qaynarinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu nəğməkar şair, Əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu 70 illik yubileyindən danışarkən deyib.

Baba Vəziroğlu Kəmaləddin Heydərovun ona yubileyində etdiyi hədiyyəni də açıqlayıb:

"Ünvanıma xoş sözlər dedi. Əlbəttə, onun dilindən belə sözlərin səslənməsi məni çox sevindirdi və yubileyimə yeni mahnılar hədiyyə etdi. Vaxt tapan kimi bir araya gəlib, mahnıların üzərində işləyəcəyik. Həmin mahnıların hansı müğənnilərin ifasında səslənəcəyini müzakirə edəcəyik".

Baba Vəziroğlu 70 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməməsinə də münasibət açıqlayıb:

"Təmtərağı sevmirəm. Yubileyimi evimdə qeyd elədik, bütün dostlar-tanışlar, mənə yaxın olan adamların hamısı evimdə idi. Evdə güldən addım atmaq olmur, sağ olsunlar əziyyət çəkiblər, məni sayıblar. Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev, mədəniyyət naziri Adil Kərimli zəng etdi. Adil Kərimli ilə mədəniyyətin problemlərindən danışdıq. Nazirliyin adından evimə böyük bir buket göndərildi və Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri doplumu ilə təltif olundum".

