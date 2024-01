Müğənni Emin Ağalarov bacısı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az bildirir ki, özünün sosial şəbəkə hesabında bacısı ilə görüntülərini paylaşan Xalq artisti qeyd edib:

“Ad günün mübarək, mənim sevimli bacım. Sən ən yaxşısan”.

