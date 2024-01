Türkiyəyə qarşı hücumlar var, amma bunlar nəticə verməz.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan cümə namazından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, şəxsən özünə qarşı şifahi hücumlar olur: “Amma bunlar mənasızdır. Çünki biz haqqın, ədalətin yanındayıq”. Ərdoğan söyləyib ki, haqq heç vaxt məğlub olmaz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.