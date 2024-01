"Zaurla Günaydın" verilişində qonaq olan müğənni Aynur Dadaşovanın başına iş gəlib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi canlı yayımda yıxılıb.

Dizi əzilən ifaçı "Göz dəydi, tutmasaydılar, burnum əziləcəkdi. Biabır oldum" sözlərini deyib.

