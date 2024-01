Bu gün axşam saatlarından yağmağa başlayan qar avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yağan qar və yollarda buz təbəqəsinin əmələ gəlməsi avtomobillərin sürüşməsinə səbəb olub. Bu görüntülərdən biri saytımızın Xırdalan şəhərindən edilən canlı yayımında qeydə alınıb. Belə ki, sərnişin avtobusu manevr edərkən sürüşüb. Xoşbəxtlikdən sürücü idarəetməni vaxtında bərpa edə bilib.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

