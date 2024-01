Evi alana verəcəyi hədiyyə təəccübləndirdi - FOTO

İngiltərədə ev axtaranlar qeyri-adi elanla rastlaşıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hempşirdəki evi satışa çıxaran təqaüdçü, evi alana qırıcı təyyarəni verəcəyini açıqlayıb. Məlumata görə, Peter Robinson adlı şəxs Hempşirdəki evini 3,95 milyon funt-sterlinqə satışa çıxarıb. Bu qiymətə onun 2015-ci ildə 100 min funt-sterlinqdən çox xərclədiyi “Harrier II GR7” model təyyarəsi daxildir.Təqaüdçü riyaziyyatçı həmişə bu döyüş təyyarəsinə həvəslə maraq göstərdiyini bildirərək, onu “bağ bəzəyi” kimi gördüyünü bildirib.

Robinson Britaniya Müdafiə Nazirliyinin 2008-ci ildə istifadədən çıxardığı təyyarəni İpsviçdəki bir şirkətdən aldığını və çətinliklə öz bağına yerləşdirdiyini deyib.

