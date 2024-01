Yanvarın 27-dən ümumtəhsil məktəblərində birinci yarımilin bitməsi ilə əlaqədar beşgünlük tətil başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2023-2024-cü tədris ilində birinci yarımil 15 sentyabr - 26 yanvarı, ikinci yarımil 1 fevral - 14 iyunu əhatə edir.

Bu səbəbdən də ümumtəhsil məktəblərində yanvarın 26-sı, 27-si, 28-i, 29-u, 30-u və 31-i beşgünlük qış tətilidir.

