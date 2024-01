Qəzzada ölənlərin sayı 24 100 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qəzzadakı səhiyyə qurumu məlumat yayıb. Məlumata görə, yaralananların sayı 60 834 nəfərdir.

Səhiyyə qurumu bildirib ki, İsrailin hücumları zamanı son 24 saat ərzində 132 fələstinli ölüb, 252 nəfər yaralanıb.



