Rusiya Prezidenti Vladimir Putin yaxın gələcəkdə Şimali Koreyaya gedə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, səfərin tarixi diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.