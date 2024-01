Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında "Qonağımız var" layihəsi çərçivəsində müğənni Zamiq Hüseynov ilə görüş keçiriləcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, estrada ulduzu ilə görüş 30 yanvar tarixində saat 14:00-da baş tutacaq. Tədbirdə Zamiq gələn qonaqların suallarını cavablayacaq, bir neçə nəğmə də ifa edəcək.

Xatırladaq ki, yerli məşhurlarla bu tip silsilə görüşlər davamlı şəkildə olacaq.



