Uşaq evindən qaçan 14 yaşlı oğlanla bağlı TƏFƏRRÜAT - VİDEO

14 yaşlı oğlan qaldığı uşaq evindən qaçıb.

Hadisə Xətai rayonu Lütfi Zadə küçəsi, 18 ünvanında yerləşən 3 saylı uşaq evində baş verib.

Müəssisədən verilən məlumata görə, 14 yaşlı oğlan və 16 yaşlı bacısı ümid yeri sığınacağından bir ilə yaxındır ki, uşaq evinə gətiriliblər. Bacı müəssisəyə adaptasiya olsa da amma Cümşüd anasızlığa öyrəşə bilmədiyi üçün bu üsula əl ataraq anasını axtarmaq üçün qaçır.

Uşaq evinin rəhbəri Gülnarə Quliyevanın sözlərinə görə bu uşağın ilk belə halı deyil. O, əvvəllər nənəsi və bibisinin himayəsində olan zaman da bu üsula əl atıb.

“14 yaşlı oğlanın bu qədər rahat müəssisədən qaça bilməsi” barədə suala isə müəssisədən cavab verilməyib.

Xezerxeber.az məsələnin təfərrüatlarını öyrənmək üçün ananın yaşadığı ünvana üz tutub.

Ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.