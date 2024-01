Paytaxtda oğurluğa görə 3 yeniyetmə saxlanıldı

Bakıda mağazadan, bərbərxanadan və avtomobildən oğurluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Yasamal RPİ 29-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə müxtəlif vaxtlarda Yasamal rayonu ərazisində bir mağazadan 5660 manat pul, 1150 manat dəyərində ərzaq məhsulları və tütün məmulatı, “Fiat” markalı avtomobildən 1300 manat dəyərində dərman preparatları, bir bərbərxanadan isə bərbər alətləri oğurlamaqda şübhəli bilinən Yevlax rayon sakinləri olan 3 yeniyetmə saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

