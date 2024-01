Ronaldodan təəccüblü seçim - İmtina etdi

“Əl-Nəsr”in hücumçusu Kriştiano Ronaldo FIFA-nın ilin ən yaxşı oyunçusunun seçilməsi üçün keçirdiyi səsvermədə iştirakdan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müvafiq məlumat federasiyanın saytında yer alıb. Ronaldo sorğuda Portuqaliya millisinin kapitanı kimi iştirak etməli idi. Lakin onun əvəzinə bunu Pepe edib.

“Portu”nun futbolçusu birinci yeri Bernard Silva, ikinci yeri Erlinq Haaland, üçüncü yeri Viktor Osimhenə verib. Maraqlıdır ki, o, sonda qalib gələn oyunçunu - Argentina millisinin və ABŞ təmsilçisi "İnter Mayami"nin hücumçusu Lionel Messini seçməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.