2020-ci ildən sonra Azərbaycanda mina qurbanlarının sayı 341 nəfər olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib. O bildirib ki, həmin şəxslərdən 65 nəfəri həyatını itirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.