Qəzzada ölənlərin sayı açıqlandı

Ötən ilin oktyabrından bəri Qəzzada hərbi əməliyyatlar nəticəsində həlak olan sakinlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son 24 saatda 163 nəfər həyatını itirib, 305 nəfər xəsarət alıb.

Bununla da indiyədək ölənlərin sayı 24 min 448 nəfərə çatıb. 61 min 504 nəfərdən çox insanın isə yaralandığı qeyd olunub.

Açıqlamada, hələ də çox sayda insanın dağıntılar altında qaldığı, mülki müdafiə və təcili tibbi yardım qruplarının onlara çatmaqda çətinlik çəkdiyi qeyd edilib.

