Abşeron rayonunda yaşayış binasında yanğın başlayıb.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Masazır qəsəbəsindəki yaşayış binasının birinci mərtəbəsindəki gözəllik salonunda başlayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə briqadası cəlb edilib.

Hazırda yanğının söndürülməsi ilə bağlı tədbirlər görülür

