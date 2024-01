Reytinq rekordları qıran Braziliya serialı "Klon"da Xədicə obrazını canlandıran braziliyalı aktrisa və müğənni Karla Diazın son halı təəccübləndirib.

Metbuat.az bildirir ki, aktrisa hazırda 33 yaşındadır və müxtəlif layihələrdə yer alır.

Həmin fotoları təqdim edirik:

