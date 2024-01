Bu meyvə qaraciyəri təmizləyir, saç köklərini qidalandırır

İnnab çox faydalı, uzunömürlü və faydalı bitkidir. Sarı-qırmızı rəngli, şirin dadlı və xoş ətirli meyvələrinin çox mühüm müalicəvi əhəmiyyəti var.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən innabın faydalarını təqdim edir:

- İnnab böyrək xəstəlikləri üçün faydalı meyvədir. Buna görə də böyrək problemi olan insanların intensiv şəkildə yeməsi tövsiyə olunur.

- İnnab C vitamini ilə çox zəngindir. Buna görə də qışda soyuq havanın yaratdığı xəstəliklərdən qorunmağa təmin edir.

- Quru öskürək problemlərində qurudulmuş meyvəsindən və yarpaqlarından əldə olunmuş bitki çayı istifadə olunur.

- Tərkibində yüksək miqdarda omeqa 7 yağı var. Bu, bədəndə kollagenin səviyyəsini artırmağa kömək edir.

- Saç köklərini qidalandırmağa kömək edir. Onları bərpa edir.

- Qaraciyəri təmizləyən meyvələrdən biri də innabdır.

- Pis xolesterolu balanslaşdırmağa kömək edir.

- Həddindən artıq yeməkdən qaynaqlanan həzmsizlik probleminə qarşı innab yemək faydalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.