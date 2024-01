Tolik ilk dəfə bacısının görüntüsünü paylaşdı - FOTO

Teleaparıcı, prodüser Tarix Əliyev (Tolik) ilk dəfə bacısı ilə görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, o, Fatimə ilə fotosunu sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq yazıb:

"Allah bütün övladları xoşbəxt görməyi nəsib etsin. Allah bütün bacıları qorusun, mənim bacılarımı da. İnşallah, Fatiməni xoşbəxt görüm".

Tolikin digər bacısı Esmira Amerikada yaşayır. Bir dəfə canlı yayımda Esmiranı göstərəm aparıcı bildirib ki, onlar eyni ananın övladları olmasalar da, çox mehribandırlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.