Azərbaycanlı atlet Nazim Babayev Dünya Atletikasının bürünc səviyyəli "Yablonets qış turniri"ndə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, atletimiz uzunluğa tullanma növü üzrə gümüş medal qazanıb.

İdmançımız Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarına lisenziya xarakterli yarışda uzunluğa tullanma növündə 7.51 metrlik nəticə göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.