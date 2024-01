Qubada üzərindən avtomat və narkotik aşkarlanan şəxs həbs edildi

Quba Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılan Boris Asmolovun üzərindən 1 ədəd “Kalaşnikov” markalı avtomat, 1 ədəd patron darağı və 12 ədəd güllə aşkar edilərək götürülüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, həmin şəxsin üzərindən silahdan başqa 4 kiloqrama yaxın marixuana da aşkarlanıb.

Faktla bağlı Quba RPŞ-də cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə Boris Asmolovun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

