Bloqer Fərid Süleymanov həbs edilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bloqer F.Süleymanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510 (Xırda xuliqanlıq) və 535-ci (Polisin qanuni tələbinə qəsdən tabe olmama) maddələri ilə protokol tərtib edilib.

Məhkəmənin qərarı ilə F.Süleymanova 30 sutka həbs cəzası verilib.

Xatırladaq ki, F.Süleymanov bloqerlik fəaliyyəti ilə məşğuldur. O, sosial şəbəkələrdə “gördüm, göstərdim” səhifəsinin idarəçisi kimi tanınıb.

