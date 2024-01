Kim istəyir sürsün demişdi, radar quraşdırılır - FOTO

Bakı–Quba–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolu üç aydır istifadəyə verilib. Amma indiyə kimi sürücülər arasında yolda maksimal sürət həddi ilə bağlı müzakirələr aparılır.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, artıq ödənişli avtomobil yolunda maksimal sürət həddini göstərən yol nişanları quraşdırılıb.

Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 129 kilometrlik ödənişli hissəsində ən yüksək sürət həddi 110 km/saatdır. Yolun başlanğıc nöqtəsi – Yeni Yaşma ödəmə məntəqəsindən, son nöqtəsi – Yeni Sudur ödəmə məntəqəsinədək olan hissəsində bütün yolboyu sürət həddini göstərən nişanlara rast gəlmək olar.

Bununla yanaşı yaxın vaxtlarda yolda radarlar və digər xüsusi texniki vasitələrin quraşdırılması da nəzərdə tutulub. Artıq yolboyu radar və videokamera nişanları yerləşdirilib.

Hazırda ödəmə məntəqələrində də yalnız POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada ödəniş etmək mümkündür. Yeni yolda hələlik yanacaqdoldurma və təmir məntəqələri fəaliyyət göstərmir.

Xatırladaq ki, AAYDA-nın İdarə heyətinin sədri Saleh Məmmədov jurnalistlərə açıqlamasında Bakı–Quba–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunda sürücülərə xəbərdarlıq məqsədilə məlumat lövhələrinin qoyulduğunu, orada heç bir radar və nəzarətin olmadığını, 110-dan yuxarı sürətlə hərəkət etməyin mümkün olduğunu bildirmişdi.

