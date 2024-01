ATV-də yayımlanan "Rənagarəng" verilişində gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadla bildirir ki, buna səbəb canlı efirin qonaqlarından olan müğənni Aydın Saninin aparıcıların sualına verdiyi cavab olub. Qazancını həmkarı ilə necə bölüşməsi sirrini açmaq istəməyən sənətçi onları verdiyi suala peşman edib:

"Mən sizdən soruşuram ki, yeddi sponsorunuzdan gələn gəliri necə bölüşürsünüz, kanaldan nə qədər maaş alırsınız? Özümüz bilərik, sizə nə?! Bunlar şəxsi məsələlərdir".

