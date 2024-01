"Napoli" heyətinə yeni futbolçu qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. A seriyası təmsilçisi "Aston Villa"nın belçikalı yarımmüdafiəçisi Leander Dendonkeri transfer edib.28 yaşlı futbolçu mövsümün sonuna qədər icarə əsasında "Napoli"də oynayacaq.

Qeyd edək ki, Leander bu mövsüm 15 matçda 1 qol vurub.

