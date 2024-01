Bakıda məscidin qarşısında FACİƏ

Bakıda piyadanın ölümü ilə nəticələnən qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1985-ci il təvəllüdlü Şahbalıyev Vüqar Sübhan oğlu idarə etdiyi "Mitsubishi L200" markalı avtomobillə Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Muxtar Fətəliyev küçəsi ilə hərəkətdə olarkən, İmam Rza məscidinin qarşısında piyada 1966-cı il təvəllüdlü Xəlilova Zöhrə Cəbrayıl qızını vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı Bakı şəhəri Sabunçu rayon Polis idarəsində cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.

