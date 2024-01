Tanınmış türk aktyor Settar Tanrıöğen insult keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktrisa-model Ebru Destan məlumat yayıb.

Məlumata görə, S. Tanrıöğen əməliyyat olunub, vəziyyəti stabildir.

