Xalq artisti Mələkxanım Eyubovanın bloger qızı Nəzrin Nəcəfova atası ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, atası ilə fotolar paylaşan Nəzrin onun ad günü olduğunu bildirib:

“Bu gün canım atamın doğum günüdür. O qədər yazacaq, deyəcək sözlərim var ki, bura sığmaz. Nə yaxşı ki, sən mənim atamsan. Allah səni bizə çox görməsin”.

