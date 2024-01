İtaliyalı aktrisa Sandra Milo vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 91 yaşlı aktrisa evində, yaxınlarının əhatəsində vəfat edib.

Xatırladaq ki, aktrisa 1933-cü ildə Tunisdə anadan olub.

Milo dahi İtaliya rejissoru Federiko Fellininin ilham pərilərindən hesab edilirdi. O, rejissorun “Səkkiz yarım”, “Culyetta və ruhlar” filmlərində çəkilib, o cümlədən Roberto Rosselini kimi rejissorla da çalışıb.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



